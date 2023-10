"Maltempo, una stagione di disastri. Ma ottima per i vitigni autoctoni"

La vendemmia di Randi Vini è emblematica del quadro ravennate. Massimo Randi, com’è andata?

"Al netto dei vari disastri, abbiamo avuto una raccolta estremamente favorevole in agosto e settembre. La stagione è stata perfetta per la vendemmia in sé. Bisogna però fare un distinguo importante per quanto riguarda la nostra realtà".

Avete avuto una produzione a due facce, come si suol dire? "Sì. Nei terreni che abbiamo nel comune di Fusignano, quella del 2023 è una vendemmia da ricordare per qualità. Lo sarebbe stata anche per quantità se non avessimo avuto il problema delle gelate di febbraio e marzo.

Al contrario, in quelli presenti nel comune di Alfonsine, è stato un mezzo disastro a causa delle numerose grandinate e degli eventi eccezionali dello scorso 22 luglio.

Nel complesso, è stato un anno complicato, dalle mille sfaccettature".

Prevale comunque una certa soddisfazione…

"Sì. Alla fine, per tutto quello che è successo, non era scontato avere una vendemmia straordinaria per i nostri vitigni autoctoni.

Sul fronte danni, invece, speriamo di essere risarciti dalle nostre assicurazioni".

Che conseguenze avrà invece questo autunno estivo?

"Ancora è presto per dirlo. Il caldo eccessivo e la mancanza di pioggia sono preoccupanti per il prossimo anno.

Per la produzione 2023 ormai i giochi erano fatti. Le piante hanno bisogno di un riposo vegetativo, poi di avere la giusta irrigazione, il meccanismo è complesso e basta poco per alterarlo".

Quante bottiglie all’anno vende Randi Vini?

"Circa 150mila in gran parte a livello nazionale ma anche all’estero".

Non vi tocca dunque il temuto calo dei consumi?

"No. Le nostre aziende, grazie al nostro modo di proporci, sono in crescita costante dopo gli anni del Covid.

Con la riapertura del mercato asiatico, siamo tornati ad affacciarci anche a Paesi come Cina e Giappone".

Cosa vi contraddistingue?

"Siamo un’azienda di nicchia che fa prodotti altrettanto di nicchia, quindi non di larga scala, che ben rappresentano il made in Italy.

La nostra è una clientela educata e cosciente che sa quello che vuole".

Roberta Bezzi