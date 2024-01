Maltempo Ravenna, verifiche su un ponte e tronchi dentro ai fiumi

Ravenna, 8 gennaio 2024 – Una giornata di apprensione. La pioggia degli ultimi giorni ha risvegliato i timori di maggio. In realtà l’unico problema, già risolto nella serata di ieri, ha riguardato il ponte su via Gambellara, a Ghibullo. Verso le 17 ieri pomeriggio è stata infatti presa la decisione di chiuderlo per effettuare verifiche più approfondite per la presenza di un piccolo assestamento dovuto alle infiltrazioni in un punto che è già da tempo tenuto sotto osservazione. Sono quindi intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale per chiudere la strada. Sul posto è arrivato anche un tecnico, che ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato del ponte: l’esito è stato positivo, in serata è riaperto al traffico e nei prossimi giorni verranno effettuati accertamenti precauzionali disposti dai vigili del fuoco.

La giornata è terminata senza problemi, ma il Centro operativo comunale è rimasto attivo per tutto il tempo. In particolare l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale ha monitorato i fiumi sia con strumenti di misurazione che con sopralluoghi. Non sono state rilevate criticità. "Le strade sono in pessime condizioni – dice un residente, Giuseppe Tassinari di Longana –: la Ravegnana è un colabrodo, e con la pioggia la situazione peggiora. Quando passano mezzi pesanti tutta la casa trema".

L’apprensione è stata tanta soprattutto per coloro che a maggio hanno vissuto l’incubo dell’allagamento. E così, come già successo con il temporale di inizio novembre, tanti hanno segnalato la presenza di numerosi tronchi nei fiumi, nei pressi dei ponti, tra cui anche quello di Ghibullo.

"Nonostante le numerose segnalazioni, centinaia di tronchi ancora giacciono lì sotto a far da diga – scrive la presidente del comitato ’Noi ci siamo’ Alessandra Musumeci –. Stessa cosa a Passogatto nel territorio lughese. Ronco e Montone nelle zone del forese a sud ovest di Ravenna sono ancora selve seppur spelacchiate, con tronchi ammassati ovunque". Musumeci attacca il presidente della Regione Bonaccini, l’assessora regionale Priolo e il sindaco de Pascale: "Abbiamo necessità di amministratori che stiano realmente dalla parte dei cittadini".

Nel Conselicese il comitato ’Proteggiamo Conselice’ ieri ha segnalato e tenuto monitorata una diga formatasi nel fiume Reno sotto al ponte della Bastia. "Ci stiamo già attivando per farla togliere, il livello dell’acqua permette di lavorare in golena – dice il referente, Daniele Gieri – e spero che interverranno prima che si crei un tappo".

sa.ser.