Maltratta e perseguita familiari. Tre anni di condanna e carcere

Un uomo di 51 anni è stato condannato a tre anni di carcere e al pagamento di una provvisionale di 30.000 euro complessivi in favore della sua ex convivente e dei loro due figli, vittime di maltrattamenti, stalking e lesioni e parti civili con la tutela dell’avvocato Alessandra Giovannini. La sentenza è stata emessa dal giudice per l’udienza preliminare Corrado Schiaretti, che ha inoltre ritenuto la custodia in carcere l’unica misura idonea a limitare la pericolosità dell’imputato.

I fatti contestati risalgono al 2012 e si sono protratti per oltre un decennio. La violenza è iniziata quando la donna, incinta, fu colpita con uno schiaffo durante una lite. Successivamente, in un altro episodio, il figlio della coppia fu ferito con una scarpa antinfortunistica, riportando lesioni con giorni di prognosi certificati. Gli episodi di violenza fisica e psicologica sono continuati nel tempo, culminando a giugno 2023, quando l’uomo ha stretto le mani intorno al collo della donna dopo il suo rifiuto di prestargli aiuto. In diverse occasioni, la vittima è stata insultata con epiteti sessisti e minacciata. Una delle frasi ricorrenti era: "Ricordati che quando cammini dovrai sempre guardarti le spalle". Il figlio minore è stato ulteriormente vittima di violenze fisiche e psicologiche, vivendo in un clima di costante paura e tensione. Dopo la fine della relazione, l’uomo ha iniziato a perseguitare l’ex compagna e i figli, violando ripetutamente il divieto di avvicinamento imposto dal giudice. Si presentava nei pressi della loro abitazione e nei luoghi da loro frequentati, seguiva il figlio a scuola e assumeva comportamenti insistenti e intimidatori. Le telecamere di videosorveglianza del Comune di Lugo hanno documentato queste violazioni, dimostrando che l’uomo continuava a recarsi nei luoghi proibiti nonostante le misure cautelari. Il giudice Schiaretti, alla luce dei fatti, ha ritenuto che le misure di divieto di avvicinamento fossero insufficienti a prevenire il rischio di reiterazione dei reati. Pertanto, ha disposto la custodia cautelare in carcere, considerando anche il problema dell’abuso di alcol e sostanze stupefacenti da parte dell’imputato.

