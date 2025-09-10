Maltratta la madre 92enne. Terzo arresto per il figlio

Terzo arresto nel giro di pochi mesi per un 56enne accusato di maltrattamenti contro la madre di 92 anni. L’uomo, difeso dall’avvocato Laerte Cenni, era già stato più volte sottoposto a misure cautelari e aveva alle spalle due procedimenti definiti con patteggiamento. Dopo un periodo in carcere, il giudice Piervittorio Farinella aveva disposto la scarcerazione con l’obbligo di allontanamento dalla madre e, come misura alternativa al braccialetto elettronico non concesso, il divieto di dimora a Casola Valsenio.

Nonostante ciò, l’uomo è tornato nel piccolo centro dell’Appennino. Lo ha fatto in maniera singolare: è salito su un pullman diretto a Casola e si è presentato lui stesso alla caserma dei carabinieri, dichiarando di voler sporgere denuncia per un pestaggio subito. Appariva infatti malconcio, con segni evidenti di percosse, e ha raccontato di essere stato derubato del cellulare. Ma la sua presenza in paese costituiva di per sé una violazione del divieto di dimora disposto dal gip.

I militari non hanno potuto fare altro che arrestarlo nuovamente. Già in passato il 56enne era stato rimesso in libertà con il divieto di avvicinamento alla vittima, ma aveva violato più volte la misura. Questa volta la procura ha contestato l’inosservanza e il procedimento è stato portato davanti al giudice Natalia Finzi, che ha convalidato l’arresto senza applicare nuove misure cautelari, ritenendo già efficace quella in corso.

L’uomo resta quindi in attesa del nuovo processo, fissato per il 30 settembre con rito abbreviato.