Maltrattamenti alla convivente. Torna libero

Un uomo di 46 anni domiciliato a Ravenna, imputato per maltrattamenti in famiglia e lesioni nei confronti della ex convivente, è tornato in libertà. Il gip Andrea Galanti ha infatti accolto la richiesta della difesa, rappresentata dall’avvocato Francesco Papiani, disponendo il ritorno alla misura cautelare meno afflittiva del divieto di avvicinamento a 500 metri e di comunicazione con la donna, dopo che l’indagato era finito in carcere per aver violato le prescrizioni.

L’ex convivente, costituitasi parte civile con l’avvocato Valentina Bartolini, ha denunciato una lunga sequenza di episodi di violenza. Nel luglio 2023 l’uomo l’avrebbe aggredita mettendole le mani al collo e colpendola con calci e pugni; ad agosto, ancora mani al collo, i vestiti gettati dalla finestra e lei costretta a dormire in auto. A Natale, durante una vacanza ad Abano Terme, le avrebbe spento una sigaretta sulla mano. Nel maggio 2024, durante un litigio, le avrebbe provocato la frattura di un braccio; il 25 marzo scorso, infine, un nuovo tentativo di strangolamento.

Al decreto di giudizio immediato la difesa oppone la richiesta di un rito alternativo. Decisivi, per la difesa, i messaggi WhatsApp intercorsi tra giugno e luglio 2025, che dimostrerebbero una “reciprocità” nei contatti: non solo messaggi dell’uomo, ma anche risposte della donna, di tono sentimentale. Inoltre, non sarebbero emerse conferme sui presunti pedinamenti, né sulle telefonate contestate, giustificate – secondo la versione della difesa – dalla necessità di chiarimenti sul funzionamento del braccialetto elettronico, che ora l’uomo non ha più. L’udienza è stata aggiornata a fine ottobre, quando si valuterà un eventuale patteggiamento.

l. p.