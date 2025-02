Maltrattamenti alla madre. Arrestato un uomo di 65 anni

Un uomo di 65 anni è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia dopo un intervento della polizia, allertata da alcuni cittadini che avevano udito le urla di una donna provenire da un appartamento. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio dell’11 febbraio.

Le volanti della questura – due equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – sono arrivate rapidamente sul posto, trovando all’interno dell’abitazione l’uomo, in evidente stato di ebbrezza, e l’anziana madre. Dai primi accertamenti è emerso che la donna, anche per motivi futili, sarebbe stata vittima di ripetute violenze fisiche e psicologiche da parte del figlio, che, anche alla presenza degli agenti, ha continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo e minaccioso nei suoi confronti.

Vista la situazione, è stato richiesto l’intervento del personale sanitario, che ha accompagnato la donna in ospedale per ricevere le cure necessarie. Le lesioni riportate sono risultate lievi, ma il quadro complessivo ha confermato la gravità dei maltrattamenti subiti.

Nel frattempo, il 65enne è stato condotto in questura e arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Informata dei fatti, la Procura della Repubblica di Ravenna ha disposto il trasferimento dell’uomo nel carcere locale, dove resterà in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.