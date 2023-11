Maltrattamenti alla materna, perizia per la maestra

Era in cura per la dipendenza da oppiacei, mentre un bambino l’aveva definita "il lupo, perché urla sempre". Oggi a processo per maltrattamenti aggravati sui bimbi di una materna statale di Conselice – fatti collocati tra 2017 e 2018 –, ieri per una 60enne ex maestra il giudice Cristiano Coiro ha disposto una perizia – affidata allo psichiatra Michele Sanza – per valutarne la capacità di stare in giudizio. Cosa che finirà per allungare i tempi del processo. A chiedere la perizia era stata la difesa dell’imputata, con l’avvocato Gianluca Vichi. Su una decina di bambini maltrattati, secondo l’accusa, solo una famiglia è parte civile, con la tutela degli avvocati Francesca Filipucci e Gian Luigi Manaresi. Sempre all’udienza di ieri è stata la volta dei testimoni della difesa. Tre maestre, colleghe dell’imputata all’epoca degli episodi contestati, hanno spiegato di non aver mai notato da parte della stessa atteggiamenti sconvenienti o riprovevoli. Al contrario, "era attenta, con esperienze e aveva idee".

È stato inoltre sentito un consulente, sempre della difesa, il pedagogista Raffaele Iosa, che dopo avere analizzato i filmati oggetto dell’inchiesta, frutto di acquisizioni da parte della polizia in due distinti periodi, ha avuto modo di valutare il comportamento della maestra, "nel contesto di una evidente situazione di tensione in quella scuola", come "severa e dai tratti bruschi, ma ancora dentro il margine di una severità da vecchi tempi". Un atteggiamento "censurabile dal punto di vista pedagogico, ma valutabile come eccesso di severità". Tradotti in termini giuridici, non maltrattamenti, ma al più "un abuso dei mezzi di correzione". Il consulente ha fatto anche esempi concreti: "In un filmato si nota un bambino svogliato, prima la maestra lo sprona con le buone dicendogli, “sei già grande“. Quando lui non reagisce, lo afferra per un braccio e gli dice, “allora ti porto dai più piccoli“. Il filmato termina col bambino che torna nella sua classe mano nella mano con la maestra". Secondo Iosa, un’intervento dell’amministrazione scolastica, ad esempio trasferendola da un plesso ad un altro, e "un’attività di mediazione con i genitori, avrebbe aiutato a fare comprendere lo stato di sofferenza che viveva".

l. p.