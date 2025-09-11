Maltrattamenti alla moglie: "Esci di casa coi piedi in avanti"

Un clima di violenza domestica, fatto di aggressioni fisiche, minacce e umiliazioni reiterate. È quanto emerge dal procedimento penale a carico di un 47enne, residente in un lido del Ravennate, indagato per maltrattamenti nei confronti della moglie. La donna, vittima di una gelosia ossessiva, avrebbe subito per mesi episodi di violenza anche in presenza del figlio minorenne, costretto ad assistere a scene di sopraffazione e, in un caso, coinvolto direttamente.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, uno degli episodi più gravi risale al 24 gennaio scorso: l’uomo avrebbe chiuso la moglie in camera da letto per poi schiaffeggiarla e afferrarla per il collo. Fu la madre della donna, spaventata dalle urla, a chiamare le forze dell’ordine. Ma la spirale non si fermò. A metà febbraio la moglie sarebbe stata colpita con uno schiaffo che le fece sbattere la testa contro la porta di un ascensore, per poi essere nuovamente strattonata, tirata per i capelli e raggiunta da un pugno. Il giorno successivo l’indagato le avrebbe strappato il cellulare di mano distruggendolo; il 18 febbraio, ancora calci e schiaffi, con un colpo violento alla schiena, accompagnato da insulti sessisti e dalla minaccia esplicita di morte: “Ti farò uscire da questa casa con i piedi davanti”.

Neppure il figlio minorenne fu risparmiato: costretto a non andare a scuola “per controllare la madre”, il bambino si sarebbe sentito dire che, in caso contrario, non sarebbe più stato riconosciuto come figlio. Una violenza psicologica che si aggiunge a quella fisica e verbale.

Ieri la moglie si è costituita parte civile, assistita dall’avvocato Valentina Bartolini, nell’udienza preliminare davanti al gup Andrea Galanti. L’uomo, difeso dall’avvocato Davide Baiocchi, è accusato di condotte reiterate di maltrattamenti aggravati. A rappresentare l’accusa c’è il pubblico ministero Stefano Stargiotti, mentre l’udienza è stata aggiornata a metà dicembre per valutare la possibilità di un’offerta risarcitoria.

Lorenzo Priviato