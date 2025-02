Maltrattamenti alla moglie. Le strappa i capelli e la minaccia davanti al figlio

Un uomo di 27 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri nella frazione di San Pietro in Vincoli, a Ravenna, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Secondo le indagini, avrebbe sottoposto la moglie a continue minacce, insulti e aggressioni fisiche, creando un clima di terrore all’interno della casa. Tra gli episodi contestati, vi sarebbero anche violenze gravi come lo strappo dei capelli e minacce di morte. A rendere il quadro ancora più grave è la presenza di un figlio minore durante i fatti, circostanza che ha comportato la contestazione di accusa aggravata.

L’arresto è avvenuto nella serata di lunedì 24 febbraio, dopo una chiamata della vittima alle forze dell’ordine. Su disposizione del pubblico ministero Monica Gargiulo, l’uomo è stato portato in carcere. Ieri mattina, dopo l’interrogatorio in undienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari Andrea Galanti, l’indagato – difeso dall’avvocato Carlo Benini – è stato scarcerato, ma con due misure cautelari importanti: il divieto di avvicinarsi alla moglie e di avere qualsiasi contatto con lei, oltre all’allontanamento dalla casa coniugale.

Il caso evidenzia ancora una volta la gravità della violenza domestica, un fenomeno che spesso si consuma tra le mura di casa e che colpisce non solo le vittime dirette, ma anche i figli che assistono a tali episodi. Le misure adottate dal giudice mirano a proteggere la donna e il minore, evitando il ripetersi di episodi simili.