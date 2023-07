Maltrattamenti agli anziani: amministratrice arrestata a Ravenna

Massa Lombarda (Ravenna), 19 luglio 2023 - Le urla e gli schiaffi. E poi il cucchiaio con le medicine ficcato giù per la gola fino ai conati. Ma anche una manata in faccia con sangue al naso per una prognosi di otto giorni: nell’occasione, lei gli avrebbe pure detto che era pronta a lasciarlo in mezzo alla strada, così la prima auto che passava lo avrebbe investito. I contestati maltrattamenti non avevano riguardato solo quell’ospite 80enne cieco e con problemi cognitivi: anche molti degli altri 16 ospiti della struttura - la comunità alloggio e centro diurno ‘Vecchia Quercia’ di Massa Lombarda, nel Ravennate - per l’accusa erano stati presi di mira, tra strattoni, grida, estenuanti file al bagno e cibo riproposto al pasto successivo se non consumato in tempo.

Un quadro, quello delineato dalla Procura di Ravenna sulla base delle indagini della polizia, approdato all’arresto di Katia Strollo, 49enne di Alfonsine raggiunta nei giorni scorsi da una ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari. Nell’interrogatorio di garanzia, la donna si è avvalsa della facoltà di non rispondere.

Alla 49enne, gerente di fatto della struttura, sono stati contestati i maltrattamenti pluriaggravati (dai motivi futili, dalla crudeltà e dalla minorata difesa degli anziani) e le lesioni aggravate. In quanto al centro, pur non “condividendo l’immagine di una ’clinica degli orrori’”, il Gip ha ritenuto essere calzante il quadro tracciato da una delle collaboratrici dell’arrestata: quello di una difficoltà di gestione di alcuni pazienti con la 49enne che accentrava su di sé tutte le responsabilità con conseguente crescita dello stress.

E con l’apice raggiunto durante l’alluvione: era rimasta bloccata da sola assieme agli ospiti “per tre lunghissimi giorni”. L’indagine era scattata da una soffiata di un’operatrice: il 9 giugno la testimone aveva consigliato alla moglie dell’80enne di portarlo via da lì “il prima possibile”.

Il giorno dopo una seconda operatrice aveva fatto lo stesso con la figlia dell’anziano allegando pure dei file audio captati grazie a WhatsApp. “In un periodo che si era rotto il bagno - ha riferito una teste -, costringeva i nonnini a fare la fila per i loro bisogni, arrabbiandosi se sporcavano i pannoloni”.

Un giorno era arrivato un contadino della zona a portare della ciliege: “Ma qua si picchiano le persone?”, aveva esclamato assistendo a possibili percosse. La 49enne aveva negato.