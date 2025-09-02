Maltrattamenti. Arrestato 50enne, vessava i genitori

Domenica sera la polizia ha arrestato un 50enne con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Secondo gli inquirenti, già da tempo l’uomo aveva comportamenti violenti e vessatori che si manifestavano in richieste di denaro accompagnate da costanti minacce nei confronti dei genitori ottantenni.

E proprio domenica mattina i due anziani avevano subito il danneggiamento della propria vettura: un fatto che li aveva gettati in uno stato di ulteriore timore. L’intervento degli agenti qualche ora dopo ha permesso di procedere all’arresto del 50enne il quale si era recato all’abitazione dei genitori e, armato di una sbarra d’acciaio, aveva iniziato a colpire ripetutamente la porta dell’ingresso intimando loro di farlo entrare in casa.

L’uomo, già gravato da precedenti penali per reati contro la persona e contro il patrimonio, in virtù della particolare pericolosità del suo comportamento, su disposizione della procura (pm di turno Lucrezia Ciriello) è stato accompagnato in carcere in attesa dell’udienza di convalida.

In generale il fenomeno dei maltrattamenti sui genitori (o parentale) è molto più diffuso di quanto si possa supporre. Spesso infatti i diretti interessati tendono a non denunciare per proteggere i loro figli. Le denunce arrivano perlopiù in fasi molto avanzate: quando ormai cioè la situazione è divenuta insostenibile. I danni posso essere sia di natura fisica che psicologica ma anche patrimoniale: sovente infatti dietro ai maltrattamenti ci sono richieste di danaro magari per potere soddisfare talune dipendenze.