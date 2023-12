Maltrattamenti e botte alla moglie. Arrestato a Natale il compagno

Non era la prima volta che subiva violenza dal marito: ma non lo aveva mai denunciato per timore che i figli potessero crescere senza un padre. L’ultima aggressione, l’ha però convinta ad aprirsi ai carabinieri della locale caserma. E così lui - un ultra-quarantenne di origine straniera residente a Russi e difeso dall’avvocato Francesco Furnari - proprio il giorno di Natale è finito in carcere in esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Corrado Schiaretti su richiesta del pm Marilù Gattelli per maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate (prognosi iniziale di 15 giorni) oltre che di rapina del cellulare della donna.

Secondo quanto sin qui delineato dall’accusa, l’uomo, spinto dalla gelosia e spesso ubriaco, in più riprese ha maltrattato la consorte, con la quale è sposato da quasi dieci anni, arrivando a picchiarla e a strapparle di mano il telefonino per portarselo via. Le vessazioni - per l’accusa quasi quotidiane - consistevano in offese e umiliazioni. E poi ancora nel controllo asfissiante e perfino nel divieto di parlare a parenti e amici. Ma anche minacce del tipo: "Non ti ammazzo per non andare in prigione ma ho tanta voglia di cavarti gli occhi per renderti cieca tutta la vita". E ancora: "Meriti di morite". Nell’agosto del 2022 l’aveva picchiata pure con calci al petto. E lo stesso mese di quest’anno le aveva mollato un ceffone così forte da spaccarle un labbro. Il 6 ottobre scorso al culmine della solita discussione innescata dalla gelosia - prosegue l’accusa -, lui aveva cominciato a picchiarla colpendola anche con una bottiglia di vetro sulle ginocchia. Poi le aveva preso il cellulare e le chiavi dell’auto ed era uscito di casa. Lei allora era scappata in strada chiedendo aiuto a un passante il quale l’aveva a quel punto accompagnata all’abitazione di un’amica: l’automobilista, dato che la donna presentava evidenti segni sul corpo, aveva deciso di avvertire l’Arma. Quello stesso giorno i carabinieri, dopo avere raggiunto l’abitazione dell’amica da cui si era rifugiata, erano riusciti a rintracciare la donna in fuga la quale si era finalmente decisa a parlare per la prima volta raccontando tutto ai militari e riferendo anche di pregresse vessazioni a suo dire subite anni addietro. L’uomo, nel corso dell’interrogatorio di garanzia di ieri mattina, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

a.col.