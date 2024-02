Maltrattamenti e lesioni alla madre. Un 58enne di Conselice assolto

Era accusato di maltrattamenti aggravati e lesioni nei confronti della madre ultraottantenne tra insulti, minacce di morte, botte e persino lucchetti ai mobili di casa.

Un regime di terrore domestico, almeno secondo la procura, la quale ieri mattina aveva chiesto per l’uomo – un 58enne di Conselice difeso dagli avvocati Samuele De Luca e Giorgia Toschi – la condanna a un anno di reclusione. Il giudice Andrea Galanti, al termine del rito abbreviato condizionato, ha però assolto l’imputato dai maltrattamenti perché "il fatto non sussiste". E per quanto riguarda le lesioni, ha pronunciato un non luogo a procedere per assenza di querela.

A suo tempo l’uomo, in occasione dell’interrogatorio di garanzia fissato davanti al gip Sabrina Bosi dopo il divieto di avvicinamento alla mamma a meno di un chilometro (che è poi decaduto), aveva smentito i soprusi limitandosi a confermare un solo episodio minore avvenuto la scorsa estate e legato a lesioni lievissime. Le indagini dei carabinieri, coordinate dall’allora pm Antonio Vicenzo Bartolozzi, in prima battuta avevano però portato in un’altra direzione: tanto che inizialmente per l’uomo erano stati chiesti gli arresti domiciliari.

Determinanti in tal senso erano state le parole della nipote dell’anziana, la quale aveva descritto agli inquirenti i modi che a suo avviso lo zio avrebbe tenuto con la nonna: sia per avere raccolto le confidenze dell’anziana che per avere visto con i propri occhi.

Secondo quanto ricostruito dall’accusa, l’uomo risiedeva altrove: ma di fatto negli ultimi anni aveva sempre abitato assieme alla madre ultraottantenne. Almeno fino all’11 febbraio dello scorso anno, giorno in cui l’anziana donna si era trasferita, andando dalla nipote.

E proprio quest’ultima aveva poi riferito ai militari che la nonna le aveva confidato di percosse subite.

Per la procura, solo una di varie espressioni di un controllo assoluto molto più profondo. Vedi i medicinali e i documenti della donna: chiusi a chiave in un cassetto. O ancora i lucchetti ai mobili, in maniera tale che l’anziana non potesse aprirli. Oppure il no reiterato alla visite del geriatra.

La difesa dal canto proprio aveva chiesto di condizionare l’abbreviato a una produzione documentale e all’audizione di due testi per dimostrare che l’uomo invece si era sempre interessato a sua madre sotto tutti i profili, curandone la salute e aiutandola nella gestione quotidiana della vita.

Nel corso dell’arringa, tra le altre cose, i legali hanno lamentato la totale infondatezza dei maltrattamenti così come erano stati contestati.

La decisione del giudice, che ha ora assolto il 58enne, è andata nella stessa direzione.