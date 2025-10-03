Maltrattamenti e violenza. Ravenna festival, a processo il co-direttore artistico

Il violoncellista 35enne Michele Marco Rossi, da poco nominato co-direttore artistico di Ravenna Festival, è stato rinviato a giudizio con le accuse di maltrattamenti e violenza sessuale su una donna con cui ha avuto una relazione dal 2015 al 2019. A riportare la notizia è il Corriere della Sera.

Secondo le accuse il musicista sarebbe stato protagonista di maltrattamenti, minacce, violenze psicologiche e umiliazioni di tipo sessuale nei confronti della ex fidanzata. Rossi è stato denunciato dalla donna che all’epoca dei fatti era poco più che ventenne. Rossi, secondo le testimonianze della ex fidanzata, sarebbe arrivato anche a minacciarla di morte. La donna avrebbe poi trovato la forza di denunciarlo solo nel 2023 rivolgendosi all’avvocata Stefania Nubile del Foro di Torino. Il musicista si è dichiarato innocente. Il rinvio a giudizio è avvenuto ieri.

Sempre secondo l’accusa l’uomo in più occasioni avrebbe costretto la fidanzata a subire atti sessuali con violenza, l’avrebbe minacciata, insultata e umiliata più volte al punto da provocare nella donna un ‘disturbo da stress post traumatico’.

Sarà determinante, nella ricostruzione dei fatti, la testimonianza della donna. Nel frattempo l’inchiesta ha ricostruito la storia anche attraverso i messaggi whatsapp che lui le inviava. La definiva ‘schiava sessuale’, le rivolgeva offese volgarissime, arrivando a minacce di morte se avesse avuto rapporti con altri uomini. Secondo la ricostruzione la donna sarebbe stata completamente soggiogata da Rossi, complice anche il clima di continua aggressività, da parte di lui, su cui si basava la relazione. Fino al momento in cui lei ha deciso di reagire. All’uomo in un primo momento era stato contestato il reato di stalking, poi decaduto. Il processo inizierà il 26 ottobre 2026.

Michele Marco Rossi da agosto scorso è, insieme ad Anna Leonardi, direttore artistico di Ravenna Festival. Il consiglio di amministrazione della Fondazione Ravenna Manifestazioni ha deliberato all’unanimità la nomina di entrambi, a partire dall’edizione 2026. Leonardi e Rossi hanno già curato per la manifestazione i progetti ‘Chiamata alle arti’ nel 2024, e ‘Cantare amantis est’ nel 2025.