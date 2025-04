Maltrattamenti e violenza sessuale sulla ex compagna

La relazione tra i due non era finita bene visto che lei lo aveva denunciato. Il conseguente fascicolo per lesioni personali, stalking, maltrattamenti e violenza sessuale, era approdato a una prima misura cautelare: il divieto di avvicinamento. Ma a quel punto lui, raggiunto telefonicamente dagli inquirenti per la notifica del provvedimento, aveva nuovamente contattato la ex: uguale ad aggravamento della misura tanto che da mercoledì scorso l’uomo - un ultra-quarantenne di origine straniera difeso dall’avvocato Francesco Manetti - si trova in carcere.

Ieri mattina per lui davanti al gip Corrado Schiaretti e al pm Raffaele Belvederi, è stata la volta dell’interrogatorio di garanzia. L’uomo in estrema sintesi ha risposto alle domande dei magistrati per circa un’ora toccando sia fatti precedenti ad agosto, quando si era allontanato dall’Italia tornando in Patria. Che portando nomi e testimonianze. La difesa alla fine ha presentato istanza per tornare alla misura originaria: il divieto di avvicinamento. Il gip, riservandosi la decisione, ha intanto inoltrato la richiesta al pm per riceverne un parere.

La donna - che abita nel Ravennate - aveva denunciato l’ex nell’agosto del 2024 raccontato, dopo essere andata in pronto soccorso, di essere stata picchiata dall’uomo.