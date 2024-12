Maltrattamenti in crescita. Nove vittime su dieci sono donne

Nei primi sei mesi dell’anno, i casi di maltrattamenti in famiglia sono aumentati passando da 69 a 90 rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso: e nel 91% dei casi, le vittime sono state donne (la percentuale nel 2023 era dell’87%). Lieve flessione invece per le violenze sessuali passate nello steso arco temporale da 21 a 16: ma la percentuale di donne qui si è alzata dall’ 85 al 100%.

Di fatto in flessione ci sono stati solo gli atti persecutori passati da 55 a 54, con la percentuale di donne calata dal 78 al 67%. Il 25 novembre, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, sono stati elaborati i dati statistici interforze circa i reati commessi negli ultimi anni in materia di violenza di genere. Tale insidioso fenomeno – ha sottolineato la questura - si annida spesso all’interno delle mura domestiche: non a caso l’analisi ha evidenziato come nella provincia di Ravenna, dei sei omicidi volontari commessi dal 2022 e sino al primo semestre del 2024, quattro siano stati perpetrati in ambito familiare. Inoltre lo studio ha riguardato i cosiddetti ‘reati spia’, ovvero quei reati indicatori di una violenza di genere in quanto potenziale espressione di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica contro una donna. Negli ultimi anni su questo fronte gli atti persecutori hanno conosciuto un andamento oscillatorio: nel 2021 sono stati 85 (72% le donne interessate); nel 2022 sono stati 106 (78% le donne) e nel 2023, 100 (81% le donne). Sul fronte maltrattamenti, nel 2021 sono stati 197 (76% le donne); nel 2022, 155 (86% le donne); e nel 2023, 170 (88% le donne). Da ultimo sul fronte violenze sessuali, nel 2021 sono state 48 (90% a carico di donne); nel 2022, 65 (87% donne); e nel 2023, 60 (85% donne).

L’attività della polizia in tal senso è stata intensa: nei giorni scorsi ad esempio gli agenti sono stati presenti nelle piazze di Ravenna, Faenza e Lugo con gazebo informativi. Capitolo prevenzione: i numeri mostrano in generale un aumento: gli ammonimenti nel 2022 sono stati 19, poi passati a 10 nel 2023 (meno 47%). Nei primi sei mesi del 2024, sono già stati 19: uguale a +280% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Va qui considerato che già mettere a conoscenza la controparte del procedimento avviato, nella metà delle volte significa risolvere la situazione. In quanto agli allontanamenti che erano stati zero nel 2022 e 2 su tutto il 2023, nei primi sei mesi di quest’anno sono stati già 7 (+60%).