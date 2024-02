Maltrattamenti in famiglia, arrestato a Russi

Una escalation che ha trovato la sua conclusione nell’arresto per maltrattamenti in famiglia continuati. A finire in manette è stato un uomo di origini balcaniche, residente a Russi, che nonostante i provvedimenti disposti dal giudice nei suoi confronti - all’allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa, e successivamente a causa della reiterazione dei reati all’obbligo di dimora a suo carico - avrebbe continuato a inviare sms contenenti pesanti minacce, anche di morte, e-mail e telefonate nei confronti della moglie. I maltrattamenti sarebbero avvenuti anche in presenza dei figli minori della coppia; l’incubo della donna è durato anni. Alla luce del comportamento dell’uomo, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere, eseguita dai carabinieri della Compagni di Ravenna.