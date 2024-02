Maltrattamenti in famiglia. È lui che chiede i danni

Questa volta è al contrario, è lui che accusa lei. Aggressioni verbali e fisiche, mortificazioni, svilimenti e denigrazioni. In termini giuridici, maltrattamenti in famiglia, dei quali una 32enne residente a Ravenna è chiamata a rispondere davanti al tribunale in composizione collegiale. Fatti avvenuti prima del 2021, quando la coppia si era poi separata. L’ex marito è parte civile con la tutela dell’avvocato Alice Rondinini e chiede i danni. Al processo – davanti ai giudici Antonella Guidomei, Piervittorio Farinella e Cosimo Pedullà – si è arrivati dopo che in udienza preliminare procura e Gup avevano esortato le parti a raggiungere un accordo bonario, alla fine non trovato. L’imputata è tutelata dagli avvocati Albert Pepe e Samuele De Luca. La versione di fatti è diametralmente opposta.

Secondo l’accusa, sulla scorta della denuncia dell’uomo, lo stesso sarebbe stato quotidianamente bersagliato con frasi del tipo "sei una persona inutile, non servi a nulla, che campi a fare". Altre espressioni lo avrebbero dileggiato come padre, mentre il giudizio dell’imputata non sarebbe stato tenero nei confronti dei suoceri, sebbene questi vivessero in altra regione d’Italia. Sempre la Procura ritiene che la donna abbia rotto la bicicletta dell’uomo, costringendolo ad interrompere l’attività di ciclismo che praticava con assiduità. Nel capo di imputazione si fa riferimento anche a presunte percosse, strattonamenti, prese per il collo, schiaffi e lesioni.

Nella versione difensiva, le cose stanno diversamente. Anzitutto sarebbe stata la parte civile a rifiutare in udienza preliminare l’accordo risarcitorio. I legali, inoltre, proveranno a dimostrare che la vera vittima era la donna la quale, nel contesto di una separazione certamente burrascosa, si era rivolta all’associazione femminile Linea Rosa. Lei, insomma, e non lui, sarebbe stata la vera vittima, mentre tutti i testimoni a favore del marito non avrebbero assistito ai fatti. In sede di separazione, inoltre, una consulenza avrebbe attestato la perfetta capacità genitoriale della madre. E il provvedimento del giudice, per diversi aspetti favorevole a lei, avrebbe innescato nell’uomo un desiderio di rivalsa. Il processo è stato incardinato ieri con l’ammissione delle prove. A fine maggio saranno sentiti i testimoni dell’accusa e la parte offesa, l’imputata parlerà nella successiva udienza calendarizzata a giugno.

l. p.