Maltrattamenti su fratellino e madre: arrestato

I carabinieri di San Pietro in Vincoli sono intervenuti nel bel mezzo di un litigio domestico. E, dopo avere ascoltato i presenti, lo hanno arrestato. Protagonista di quanto accaduto attorno alla mezzanotte tra mercoledì e giovedì, è un 19enne bloccato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia: nella fattispecie nei confronti della madre e del fratello minore (nei confronti di quest’ultimo, è accusato anche di lesioni personali). Sembra che il litigio si sia originato da questione strettamente familiari.

Per il giovane, difeso dall’avvocato Francesco Manetti, nel primo pomeriggio di venerdì scorso è stata la volta dell’udienza di convalida davanti al giudice Corrado Schiaretti. Il gip, come chiesto dal pm di turno Raffaele Belvederi, ha convalidato l’arresto. Poi ha disposto per il 19enne l’allontanamento dalla casa familiare e dai luoghi di solito frequentati dalle parti offese. Il giovane è stato ospitato dalla compagna.

In udienza il 19enne si è avvalso della facoltà di non rispondere descrivendo in spontanee dichiarazioni quelle che a suo dire sono state le ragioni che hanno alimentato lo scontro domestico.