Maltrattamenti sulla madre. Divieto di avvicinamento

La convalida dell’arresto e la scarcerazione con il solo divieto di avvicinamento alla donna, come auspicava la difesa. È quanto ha deciso il gip Janos Barlotti per l’ultrasessantenne di Lugo bloccato dalla polizia del locale Commissariato mercoledì scorso con l’accusa di maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della madre ultraottantenne. Nel corso dell’udienza di venerdì mattina, l’uomo, difeso dall’avvocato Andrea Visani, pur respingendo tutti gli addebiti, si era avvalso della facoltà di non rispondere.

Il pm Marilù Gattelli, oltre alla convalida dell’arresto, aveva chiesto la custodia cautelare in carcere o in subordine l’allontanamento da casa con applicazione del braccialetto elettronico. L’indagato, finora incensurato, era stato arrestato quando verso le 14 gli agenti erano giunti all’abitazione della madre e vi avevano già trovato il 118. Lei aveva segni in faccia riconducibili a possibili percosse. A quel punto aveva raccontato di avere ricevuto due pugni e aveva spiegato che il figlio le aveva chiesto i soldi per cambiare l’auto ma lei non glieli poteva dare alimentando così la reazione di lui. Aveva però specificato che non voleva denunciarlo per timore che lui poi facesse ancora peggio. A verbale la donna aveva sottolineato che quel giorno il figlio, dopo avere ribaltato diverse suppellettili, l’aveva minacciata con frasi del tipo "ti metto nel freezer", "ti ammazzo", "brucio la casa".

Lei allora gli aveva chiesto di potere andare in bagno: ma lui - continua l’accusa - le aveva risposto che se lo avesse fatto, l’avrebbe legata a una sedia. La signora aveva aggiunto che nel 2021 l’uomo l’aveva spinta facendola cadere dal letto. Da ultimo la familiare che, allertata dai vicini aveva lanciato l’allarme, aveva precisato che il 2 gennaio l’uomo si era presentato nel negozio di una sorella e, non vedendo la madre, si era

scagliato contro un espositore di merce rovesciando tutto per terra; quindi era uscito e aveva preso a calci una fioriera.

a.col.