Maltrattamenti sull’ex e sul bimbo

L’accusa è di maltrattamenti in famiglia. Due sono le singolarità della vicenda. Ovvero che la procura abbia attribuito tale reato a una donna. E che le parti offese siano l’ex compagno e il figlio, un bimbo in età da scuole elementari. Sono i contorni del fascicolo che ieri davanti al gup Janos Barlotti e al pm d’udienza Marilù Gattelli è approdato al rinvio a giudizio per la donna, un’italiana ultratrentenne. La difesa – avvocato Raffaella Salsano – aveva chiesto il non luogo a procedere sostenendo l’infondatezza delle accuse dell’ex. Il giudice ha tuttavia ritenuto che il caso meriti un approfondimento dibattimentale alla luce degli elementi raccolti dalla polizia: se ne riparlerà nel processo al via a metà maggio. In quella sede l’uomo, per se stesso e in qualità di padre del bimbo, sarà rappresentato dagli avvocati Silvia Brandolini e Paola Emilia Bellosi. Sulla scorta delle indagini della Mobile coordinate dal pm Angela Scorza, alla donna sono contestati vari comportamenti violenti: nel fascicolo esisterebbero registrazioni in cui minaccia di morte il piccolo e il padre.

Nella lista delle accuse figurano puee calci, pugni e graffi al bimbo: quest’ultimo sarebbe pure stato afferrato per la gola. La minaccia all’ex compagno attribuita alla donna alla data del 20 novembre 2021, per l’accusa aveva assunto questa forma: "Ti ammazzo e lui pure, portatelo via e ti ammazzo". Il 31 ottobre 2021 in un parco giochi, lei avrebbe afferrato il piccolo così forte da lasciargli il segno delle unghie. E lo avrebbe minacciato: "Da domani non hai più una mamma, ti lascio solo con tuo padre e ti scordi di averla, io me ne faccio un altro". Infine avrebbe inveito contro il minore anche con altre frasi di questo tenore: "Bestia di satana". Secondo quanto riferito in denuncia dall’ex, anche lui italiano e di qualche anno più grande della donna, la relazione tra loro due i era entrata in crisi nel 2021. Nell’estate di quell’anno lei aveva ammesso di avere un altro e si era cercata una soluzione per quella che era stata l’abitazione di entrambi. Lei inizialmente – sempre secondo l’ex – si era proposta di andare ad abitare con il nuovo compagno. Ma a quel punto erano sorte discussioni sull’affidamento del figlio. La donna sarebbe giunta a proporre di lasciargli il bimbo in cambio di 100 mila euro altrimenti lo avrebbe portato con sé.

Dopo le minacce di morte a lui e al bambino, sarebbe seguita un’aggressione ma l’uomo aveva rinunciato ad andare al pronto soccorso. Sull’insulto con satana, la donna avrebbe spiegato all’ex di averlo pronunciato perché il bimbo saltava sul divano: se fosse rimasto con lei, lo avrebbe “educato come si deve”.

a.col.