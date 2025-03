Maltrattamenti sull’ex e sul figlio. Condannata una donna di 37 anni

I contestati maltrattamenti verso l’ex compagno, sono stati riqualificati in minacce. Quelli verso il figlio, sono stati confermati. Per questo motivo nella tarda mattinata di ieri il collegio penale del tribunale ha condannato una donna di 37 anni a 2 anni e 15 giorni. La procura aveva chiesto 3 anni e 6 mesi. La difesa (avvocato Raffaella Salsano) aveva invece chiesto l’assoluzione con trasmissione atti per valutare l’ipotesi calunnia. Alla parte civile (l’uomo e il figlio costituitisi con gli avvocati Silvia Brandolini e Paola Emilia Bellosi), sono state riconosciute provvisionali rispettivamente di 1.000 e 6.000 euro.

La denuncia che aveva portato all’apertura del fascicolo, risale al 24 novembre 2021 quando l’uomo, un ultra-quarantenne ravennate, si era presentato in questura per lamentare vessazioni a suo dire subite fino a quel giorno. In particolare i rapporti con l’allora compagna, che andavano avanti da otto anni, negli ultimi mesi si erano incrinati: a ferragosto lei aveva pure ammesso di avere un’altra relazione. Lui allora l’aveva invitata a uscire di casa, soluzione che peraltro lei avrebbe da subiti auspicato salvo poi rimanere tra le mure domestiche e avanzare richieste economiche. La donna sarebbe giunta a proporre di lasciargli il figlio in cambio di 100 mila euro altrimenti lo avrebbe portato con sé.

Sulla base delle sue parole e delle verifiche della squadra Mobile coordinate dal pm Angela Scorza, all’imputata erano contestati vari comportamenti violenti comprovati - prosegue l’accusa - da registrazioni in cui avrebbe minacciato di morte padre e figlio. Nella lista figurano calci, pugni e graffi al bimbo: quest’ultimo sarebbe pure stato afferrato per la gola. La minaccia all’ex compagno attribuita alla donna alla data del 20 novembre 2021, per la procura aveva assunto questi toni: "Ti ammazzo e lui pure, portatelo via e ti ammazzo". Il 31 ottobre 2021 in un parco giochi, lei avrebbe afferrato il figlio così forte da lasciargli il segno delle unghie. E lo avrebbe minacciato: "Da domani non hai più una mamma, ti lascio solo con tuo padre e ti scordi di averla, io me ne faccio un altro". Infine avrebbe inveito anche con altre frasi di questo tenore: "Bestia di satana". Dopo le minacce di morte, sarebbe seguita un’aggressione ma l’uomo avrebbe rinunciato ad andare al pronto soccorso. Sull’insulto relativo a satana, la donna avrebbe spiegato all’ex di averlo pronunciato perché il bimbo saltava sul divano: se fosse rimasto con lei, lo avrebbe "educato come si deve". Per la difesa invece, le accuse erano destituite di fondamento: scontato il ricorso in appello non appena verranno depositate le motivazioni.

