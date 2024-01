Malumori nel centrosinistra sul nome di Zannoni

Mentre altre componenti politiche del Lughese, come repubblicani e pentastellati, ancora non hanno deciso come e con chi concorrere alle prossime amministrative, sulla candidatura di Elena Zannoni, espressione unicamente del Pd, si stanno addensando alcune nubi. Le reazioni appartengono in particolare all’area democristiana confluita nel Partito Democratico. Quello che non va è il metodo utilizzato per definire quel nome, legato, pare, alla corrente interna guidata dall’ex sindaco Raffaele Cortesi. "Ho votato contro durante la direzione del partito – sottolinea Luciano Tarozzi, attuale assessore alle politiche economiche –. Nulla di personale. Io sono per costruire una alleanza più ampia possibile ". L’idea era quella di coinvolgere la coalizione formatasi nelle settimane scorse fra la lista civica Per la Buona Politica, Azione e Italia Viva e di correre quindi uniti verso il traguardo delle amministrative. Ma così non è stato. A supportare in parte la visione di Tarozzi si è aggiunta la lista civica ’Insieme per Lugo’ che alle comunali del 2019 ha sostenuto la rielezione di Ranalli dopo il primo mandato. "In questi 5 anni – scrivono – la lista ha espresso il secondo gruppo consiliare di maggioranza, alcuni membri in giunta tra cui il vicesindaco, una rappresentanza in quasi la metà delle consulte di decentramento e infine abbiamo un nostro gruppo consiliare in Unione. Siamo stati, e continueremo a esserlo fino a giugno, una forza partecipe, coesa e fedele, primo gruppo in consiglio comunale per presenze. Nel confronto con le altre forze del centrosinistra, a partire dal Pd, la modalità di condividere i passaggi per l’individuazione del candidato o della candidata non erano mai stati messi in discussione. La scelta del Pd di indicare una propria candidata in completa autonomia, al di fuori del percorso condiviso ci ha lasciato estremamente perplessi per la modalità utilizzata".

Insieme per Lugo però non lascia. L’intenzione della lista è di incontrare la Zannoni "per verificare se c’è l’intenzione di riconoscerci come alleato fondamentale come accaduto fino a ora e se ci sono le condizioni per un nostro significativo apporto alla costruzione del programma". Alcuni dei temi sui quali verterà il confronto saranno la mobilità sostenibile, il sostengo alla sanità pubblica universalistica, un maggior sostegno alle giovani famiglie e il rilancio dell’Unione a beneficio di cittadini e imprese. E mentre alcune indiscrezioni danno in essere la richiesta, da parte della componente democristiana, delle dimissioni del segretario del Pd Gianmarco Rossato, in casa dei 5 Stelle continuano gli incontri con le parti politiche che hanno deciso di coinvolgere i pentastellati, centro-destra escluso. "Sono molto felice di come sono andati finora i confronti – spiega Mauro Marchiani, capogruppo 5 Stelle in consiglio comunale –. Quello che a noi preme è la città a cui vogliamo bene. Stiamo affrontando un percorso di riorganizzazione interna che presto porterà alla costituzione del gruppo territoriale della Bassa Romagna dopo quello di Ravenna, già nato, e quello di Faenza che sarà istituito a breve". L’incontro dal quale probabilmente uscirà un orientamento di massima è in programma per venerdì 19 gennaio, alle 20.30 nella Sala Baracca della Rocca.

La sera prima, giovedì 18, sarà il turno invece dei Repubblicani. Dopo il ’passo indietro’ deciso da Mario Betti nel ruolo di guida locale del partito, saranno gli organi provinciali a occuparsi di quello che sarà l’orientamento in Bassa Romagna, dove i Repubblicani non hanno ancora definito particolare strategie ad eccezione di Fusignano, l’unico comune in cui hanno deciso di sostenere il candidato sindaco di sinistra, Nicola Pondi.

Monia Savioli