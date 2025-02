Malversazione sui fondi Covid. A processo clinica odontoiatrica

Si è aperto ieri davanti al giudice Roberta Bailetti il processo per malversazione a carico della legale rappresentante della Quixit, azienda ravennate del settore odontoiatrico che fa parte della holding Vision. L’imputata si è opposta a un decreto penale di condanna che prevedeva una multa di 4.500 euro, dando così il via al dibattimento.

La vicenda riguarda un finanziamento agevolato da 300.000 euro ottenuto dalla Quixit il 22 dicembre 2020, in piena emergenza Covid. Il prestito bancario, garantito dallo Stato tramite la Cassa Depositi e Prestiti, da causale era destinato a coprire spese per fornitori, servizi e dipendenti. Tuttavia, nel corso delle indagini della Guardia di Finanza, è emerso che, sette mesi dopo l’erogazione, 150.000 euro sono stati trasferiti su un altro conto della stessa società, senza che ciò suscitasse rilievi particolari. La parte critica della vicenda riguarda però un successivo bonifico da 142.000 euro, inviato a fine luglio a un’altra azienda della holding, la Quixit Casalecchio, con la causale “finanziamento fruttifero”. Il vice procuratore onorario Adolfo Fabiani ha interrogato in aula il finanziere che ha condotto le indagini, il quale ha sottolineato come la Quixit Casalecchio fosse una società diversa, sebbene collegata alla stessa holding Vision. L’elemento controverso è la causale del bonifico: il finanziamento fruttifero, essendo soggetto a interessi, potrebbe configurare un utilizzo improprio del prestito garantito dallo Stato.

La difesa ha respinto le accuse, sostenendo che non vi fu dolo e che l’operazione rientrava in una gestione lecita delle risorse aziendali. L’imprenditrice ha spiegato che, all’epoca, le cliniche odontoiatriche del gruppo avevano subito chiusure forzate a causa della pandemia, portando molti dipendenti in cassa integrazione. Nel frattempo, la Quixit Casalecchio era in fase di avvio, con fornitori già pagati ma senza ancora l’autorizzazione all’apertura. Il trasferimento dei fondi, secondo la difesa, serviva proprio a coprire queste spese, mentre i 150.000 euro lasciati sul conto principale erano una riserva precauzionale per l’incertezza del periodo.

Un punto centrale della linea difensiva è la presunta vaghezza della normativa all’epoca dei fatti. Secondo la difesa, il finanziamento fu richiesto con una causale generica, in un contesto normativo non ancora ben definito, tanto che in seguito intervenne una modifica legislativa per chiarire l’uso di tali fondi. Inoltre, i soldi sono sempre rimasti all’interno del gruppo imprenditoriale, sono stati restituiti e hanno generato il pagamento regolare degli interessi.

A rafforzare questa tesi, la difesa ha evidenziato l’adozione successiva di un sistema di “cash pooling” tra le società della holding, un meccanismo che consente la gestione centralizzata della liquidità aziendale e lo scambio di fondi tra conti correnti appartenenti allo stesso gruppo. Il processo, che prosegue a marzo con altri testimoni, dovrà accertare se il trasferimento di fondi rientrasse in un uso legittimo delle risorse aziendali o se costituisse una violazione delle condizioni del prestito garantito dallo Stato.

l. p.