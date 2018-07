Ravenna, 21 luglio 2018 - Un impatto violentissimo, un attimo fatale. La moto sbatte contro l’auto, poi prende in pieno un palo e finisce in fondo a una scarpata dopo un volo di almeno 3 metri. È quanto avvenuto ieri mattina a Savarna, dove una donna ha perso la vita in un incidente stradale mentre un uomo lotta per sopravvivere. Nessuna speranza per Malvina Piattelli, 53 anni, che su quella moto sedeva sul sedile del passeggero. All’arrivo dei soccorsi sul posto si è capito subito che non c’era più niente da fare: la donna è morta sul colpo. Lotta invece tra la vita e la morte il suo compagno, Giuseppe Cardone, 39 anni: trasportato al Bufalini di Cesena in elicottero, le sue ferite destano grande preoccupazione tra i medici, e attualmente la prognosi è riservata.

Tutto è successo ieri verso le 11.50 all’incrocio tra via Basilica e via del Quadrato a Savarna. Secondo la ricostruzione della squadra mobile della polizia, intervenuta sul posto, i due viaggiavano su una moto di potente cilindrata in direzione Adriatica: gli amici raccontano che erano andati al mare di prima mattina, e stavano rientrando perché lui era atteso al lavoro nel primo pomeriggio. Davanti a loro, nello stesso senso di marcia, c’era un 70enne di Sant’Alberto alla guida di una Peugeot 206. Quest’ultimo ad un certo punto ha voltato a sinistra in via del Quadrato, e la moto ha urtato contro la parte anteriore sinistra del veicolo. L’impatto è stato violento: la moto si è scontrata con il cartello che indica la strada, buttandolo giù, ed è finita giù dalla scarpata in un campo accanto a via del Quadrato.

Ai soccorritori la situazione è apparsa fin da subito gravissima: sono intervenute due ambulanze, l’elicottero da Cesena e l’auto col medico a bordo. Anche il 70enne è stato caricato e portato in ospedale a Ravenna per un controllo: era sotto shock.

Malvina Piattelli, 53 anni, abitava da diversi anni a Massa Lombarda col compagno Cardone: originaria di Chieti in Abruzzo, in passato aveva vissuto anche a Voltana. Lavorava saltuariamente in un’azienda di imballaggi per la frutta della zona e da poco aveva subito un grave lutto: circa un mese fa è infatti morta precocemente sua sorella al termine di una malattia. Giuseppe Cardone invece, 39 anni e originario di Benevento in Campania, sarebbe dovuto essere al lavoro nel pomeriggio in una distilleria sempre in Bassa Romagna. Ora la sua vita è appesa a un filo al Bufalini di Cesena.