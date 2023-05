Mamma portami al lago, piccoli pescatori crescono domani al parco Pertini

Domani dalle 14 alle 17, al laghetto del parco Pertini a Cotignola, si terrà l’open day dell’evento ‘Mamma portami al lago’, organizzata dall’Asd Nino Grilli per avvicinare i più giovani a un modo diverso di visitare il lago e conoscere i suoi pesci. Si tratta di un’iniziativa giunta alla seconda edizione che lo scorso anno ha visto la presenza di circa 400 bambini accompagnati dai genitori, che hanno avuto la possibilità di cimentarsi con l’attrezzatura da pesca fornita dai soci del lago, vivendo quest’esperienza attraverso gli insegnamenti di istruttori di pesca. "Questo open day – spiega l’istruttore Loris Ruscelli – è rivolto ai bimbi dai 6 ai 12 anni per far comprendere loro la bellezza di uno sport a contatto con la natura come la pesca, spiegando le caratteristiche dei pesci del lago del parco, facendo apprendere che il pesce non va mai maltrattato". Per questa ragione ad accogliere i bambini ci sarà anche una biologa che li accompagnerà alla scoperta dei pesci e del loro habitat. "Durante l’edizione dello scorso anno – conclude Ruscelli – i bambini hanno partecipato con entusiasmo. Si è parlato di pesca e di ambiente, con focus sul mondo sommerso e sulle regole di sicurezza da rispettare. Su quest’ultimo aspetto si sono soffermati i 20 ragazzi della nostra associazione che hanno accolto i bambini accompagnandoli nelle prove di pesca".

Daniele Filippi