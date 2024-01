Mamma si butta con la figlia, analisi sul corpo della piccola Wendy: il sospetto dei sonniferi

Ravenna, 10 gennaio 2024 – È stata eseguita in mattinata l'ispezione cadaverica su Wendy, la bimba di 6 anni morta dopo un volo dal nono piano, lunedì mattina, di un condominio di via Dradi assieme alla madre, la 41enne Giulia Lavatura tuttora ricoverata in ospedale a Cesena (prognosi di 40 giorni). La Procura ha anche disposto il prelievo di liquidi corporei per capire se alla piccola possano essere stati somministrati sonniferi.

Nel riquadro Giulia Lavatura, che si è gettata dal nono piano di un edificio con la figlia Wendy: i fiori sono per la bambina morta nell'impatto col suolo

Sul punto, la madre, sentita ieri mattina dal Pm Stefano Stargiotti (è accusata di omicidio volontario aggravato e uccisione di animale), ha negato spiegando che la bimba era semplicemente assonnata perché appena sveglia: il suo proposito - ha specificato la donna - era quello di morire assieme ai suoi cari: oltre la figlia, pure la cagnolina Jessy, anche lei deceduta sul colpo. A questo punto per la piccola si attende il nulla osta per il funerali.