Manara-Valgimigli, nuovo impianto fotovoltaico

Sono stati deliberati dalla Giunta i lavori di installazione di un nuovo impianto fotovoltaico sulla scuola media ’Manara-Valgimigli’ di Mezzano che sostituirà quello esistente, ormai obsoleto, fornendo energia per un valore quattro volte superiore. L’impegno economico è di 157mila646 euro, risultanti da economie di spesa di due interventi, già portati a termine: l’installazione di pannelli fotovoltaici nella scuola Ricci-Muratori di Ravenna con un risparmio di 29.358,71 euro rispetto all’impegno economico iniziale; l’installazione di pannelli fotovoltaici nella scuola di Piangipane con un risparmio di 128.287,98 euro.

I lavori inizieranno ad ottobre e termineranno entro l’anno e sono compatibili con lo svolgimento delle lezioni. Saranno in continuità con quelli, tuttora in corso, per la realizzazione della nuova mensa scolastica, che sarà ampliata, e della cucina.

Sono, invece, in corso i lavori di rifacimento integrale del pavimento in linoleum, che sarà sostituito con il gres, ai piani terra della scuola ’Camerani’, in via Bargigia, e della scuola secondaria di primo grado ’don Minzoni’ in via Cicognani a Ravenna per un importo complessivo di 350mila euro.

La segreteria di quest’ultima è stata momentaneamente trasferita alla scuola Torre in via Pavirani.

I lavori, assicura il Comune, termineranno prima dell’inizio dell’anno scolastico.