Manata a tifosa dell’Orasì. Niente più basket per 5 anni

Niente più partite di basket per cinque anni. Anzi: mezz’ora prima di ogni incontro della sua squadra del cuore, dovrà andare in caserma a firmare. E poco male, direte voi. Ma andatelo a spiegare a un acceso tifoso della pallacanestro: uno che magari il giorno della partita si sveglia prima dell’alba e si sciroppa centinaia di chilometri necessari per sostenere la sua squadra chissà dove. Nel nostro caso il protagonista della vicenda - un tifoso piemontese - si è visto notificare la decisione dal questore di Torino per due episodi: uno in particolare legato alla partita del 14 maggio 2022 tra l’Orasì Ravenna e la Reale Mutua Torino al Pala Gianni Asti.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia sabauda, il tifoso in questione era intervenuto in una discussone tra due tifose. Quindi ne aveva colpita una con una manata e aveva inveito. Tutto era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Materiale che, assieme a un episodio verificatosi nello stesso palazzetto il 5 febbraio precedente - una protesta della sua tifoseria per non avere potuto sventolato bandiere ritenute talmente grandi da limitare la visuale degli ospiti -, gli era costato l’alt non solo per le partite di pallacanestro (dai campionati nazionali agli incontri amatoriali) ma anche per tutte le altre competizioni sportive.

Un provvedimento sproporzionato, secondo il diretto interessato il quale si era così rivolto al Tar di Torino per chiedere sia l’annullamento della decisione che il risarcimento dei danni patiti. Dopotutto - aveva lamentato - l’episodio con la tifosa dell’Orasì, non aveva rilievo penale.

Il tribunale amministrativo già in fase cautelare aveva sospeso la parte della decisione relativa al divieto per le altre competizioni sportive. Circa l’obbligo di firma, poi avvallato dal gip, nella sentenza appena pubblicata, il Tar ha in buona sostanza precisato di non poterne sindacare i contenuti. Sugli episodi che hanno alimentato la questione, i giudici hanno rilevato che "non vi è di fatto contestazione". Il ricorso è stato accolto però nella parte relativa ad altre competizioni sportive: un divieto che sembra "produrre effetti molti vasti data la vastità del mondo dello sport". Cioè niente più basket ma tutto il resto, sì.

Andrea Colombari