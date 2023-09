Manca il sale, non la speranza per il futuro

Una edizione senza sale, quella della 27ª edizione della Rimessa del Sale. Ma a sorpresa, sotto lo stupore di tutti, la Burchiella è arrivata ‘carica’ di dieci salinari e alcune paniere simbolo dell’impegno che servirà per ricostruire la Salina di Cervia. Insomma, una edizione simbolica ma che ha portato fiducia e speranza affinché, con l’impegno di tutte le istituzioni, il prossimo anno si possa tornare a raccogliere il sale. A fare gli onori di casa sul palco, assieme alle autorità civili, militari e dei rappresentanti delle altre Città del Sale, è stato il sindaco di Cervia Massimo Medri.

"La Rimessa del Sale è un evento al quale da tradizione assistono migliaia di persone – ha detto il primo cittadino cervese –. Quest’anno è in forma ridotta dopo i fatti noti dell’alluvione di maggio che ha colpito duramente la nostra città, come altre nella nostra regione. A Cervia a essere ferito è stato il nostro patrimonio ambientale più prezioso che – invaso dall’acqua – non ha potuto produrre sale. Ringrazio i volontari del Gruppo Civilità Salinara che nella piccola porzione della Salina Camillone che un po’ di sale simbolico sono riusciti a raccoglierlo. Questa modesta quantità la consegniamo alle autorità presenti ai quali chiediamo, nei loro diversi ruoli istituzionali, si impegnino ad aiutarci a far rinascere le Saline di Cervia perché ora più che mai abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per ripartire". Pare che non siano assolutamente perse le speranze per l’annata 2024 ma anzi, l’impegno è quello di vedere la prossima edizione come da tradizione, con una Burchiella carica di 100 quintali di ‘oro bianco’ e il Parco dalla Salina nuovamente operativo per la raccolta.

La Rimessa del Sale – momento centrale della manifestazione "Sapore di Sale" che proseguirà anche per l’intera giornata di oggi, ha lasciato i partecipanti soddisfatti nonostante si sia svolta in forma solamente simbolica. Anche per la giornata di oggi, oltre agli stand gastronomici, sono previsti altri importanti appuntamenti. Alle 12, all’interno del MUSA - Museo del Sale in viale Nazario Sauro 24, è in programma un incontro dal titolo “Il futuro delle Saline di Cervia“ insieme al presidente della REmilia-Romagna Stefano Bonaccini, al sindaco di Massimo Medri e al presidente del Parco della Salina Giuseppe Pomicetti. Si prosegue alle 17, nel Magazzino del Sale Torre, con la consegna del contributo da parte di CIA-Conad per il rifacimento della macchina raccolta sale.

Alle 18.15, sempre all’interno del Magazzino del Sale Torre, è in programma la presentazione del libro di Roberto Manzo dedicato a Piero Focaccia, dal titolo "Pensare che volevo fare il bagnino". Durante la serata sarà in vendita il libro e il ricavato verrà devoluto a sostegno dell’Associazione Airett e APS.

Ilaria Bedeschi