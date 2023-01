"Manca politica turistica E controllate i 300 B&B"

"Quando c’è un’elevata richiesta di camere i prezzi aumentano, è una legge di mercato alla quale non possiamo sottrarci perché i periodi positivi vanno a compensare quelli dove c’è un minor afflusso turistico" commenta Raffaele Calisesi (nella foto), presidente di Federalberghi. "Per ovviare all’escalation dei prezzi bisognerebbe avere una ‘regia’ nell’organizzazione degli eventi. E novembre è il mese tipico" aggiunge Calisesi. "In occasione della Maratona i prezzi sono partiti alti, poi negli ultimi giorni, c’è stato chi ha abbassato di parecchio il costo delle camere perché non le riempiva. Contemporaneamente abbiamo avuto una Trilogia d’autunno che è venuta a sovrapporsi a un ‘ponte’ settimanale".

Per Calisesi bisognerebbe riuscire a organizzare la Trilogia d’autunno dalla seconda metà di novembre in poi: "Parliamo di un evento culturale che ha molto seguito all’estero e potremmo veramente promuovere un lungo periodo di eventi: il ponte di Ognissanti, la Maratona, la Trilogia che poi farebbe da traino al ‘ponte’ dell’Immacolata". "Gli alberghi erano tutti pieni per la Maratona, ciò non toglie che in occasione di questi eventi gli hotel puntano sui prezzi di alta stagione" spiega l’albergatore Filippo Donati.

"È vero che siamo in un libero mercato, però se si esagera i maratoneti alla lunga possono scegliere di dormire in località vicine. Dico però due cose: la prima è che continuiamo a scontare anni di assenza di politica turistica, di vero confronto con le associazioni. E non c’è nessuno che controlli i B&B. A Ravenna ce ne sono 300 con tre camere ognuno, ovvero 900. Sarebbe come avere 9 hotel Mattei o 26 alberghi come il mio. Questa è la distorsione del mercato".

l.t.