"Mancano 150 posti accreditati nelle Rsa"

A Ravenna ci sono 150 famiglie che sono costrette a pagare la retta intera, circa 3mila euro, per un loro caro perché nelle Rsa mancano 150 posti accreditati e le relative coperture regionali che abbattono l’importo della retta stessa del 50%". Numeri alla mano, Daniele Perini (Ama Ravenna), evidenzia le difficoltà che deve fronteggiare chi ha un parente in una struttura per anziani. "Ci sono famiglie in difficoltà per far fronte all’intero ammontare poiché la pensione dell’anziano non è sufficiente per coprire l’importo. Basterebbe allineare il numero dei posti accreditati a quello di altre realtà regionali per superare dei gap che penalizzano il soddisfacimento del nostro fabbisogno. Ravenna risulta infatti svantaggiata rispetto agli altri comuni capoluogo regionali: ha la percentuale più bassa di posti letto accreditati, 43%, per la residenzialità degli anziani non autosufficienti; ha la minor percentuale di strutture cra, 16%, in rapporto al totale regionale; nel semiresidenziale per anziani e disabili Ravenna ha l’82% dei posti accreditati; Rimini e Riccione il 91. In ambito provinciale, mentre Ravenna ha l’87 per cento di posti accreditati per la residenzialità, Russi e Cervia hanno il 100 per cento".

Le proposte sono quelle di "progettare nuove soluzioni abitative pubbliche e private che promuovano il benessere e la socialità della terza età. Occorrerà, inoltre, incentivare forme di co-housing per persone anziane autosufficienti e al contempo costruire piccoli appartamenti attrezzati per non autosufficienti".