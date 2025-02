Mancano 60 bagnini di salvataggio

Continua la difficoltà nel reperire i lavoratori stagionali. La Cooperativa Spiagge Ravenna in genere assume circa 130 bagnini di salvamento, ma, al momento, per la stagione 2025, ne ha trovati solo una settantina. La ricerca continua, ma la speranza maggiore è riposta nei corsi per ottenere il brevetto di bagnino di salvataggio, che dovrebbero permettere l’assunzione di chi lo otterrà prima dell’estate. I problemi, però, riguardano anche gli staff degli stabilimenti balneari. La tendenza tra i giovani, è infatti quella di garantire disponibilità limitata, di circa un mese o dei soli weekend.