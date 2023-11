"Mancata fusione Fondazione, occorre fare chiarezza"

La mancata fusione per incorporazione fra la Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo e la consorella imolese sono oggetto dell’interpellanza presentata dal capogruppo Per la Buona Politica, Roberta Bravi e dal consigliere Silvano Verlicchi. L’obiettivo, spiegano, è di fare luce sugli ultimi capitoli della lunga storia della Fondazione, caratterizzati dalle difficoltà economiche. Bravi e Verlicchi chiedono quindi di "conoscere l’eventuale progetto per il risanamento e lo sviluppo dell’ente e le eventuali proposte avanzate dall’amministrazione comunale negli anni trascorsi in seno alla Fondazione come previsto dalle norme statutarie". Chiedono poi di poter avere copia dei verbali delle sedute del consiglio di indirizzo, del consiglio di amministrazione e dell’assemblea dei soci svolte nell’anno in corso, di inserire un apposito punto legato alla Fondazione nell’ordine del giorno del consiglio comunale per verificare le prospettive alla luce della bocciatura del progetto di fusione e di ottenere copia dell’accordo sottoscritto nel marzo 2023 "tra Fondazione e Banca conferitaria riguardante il condominio ’Calderoni –Manfredi’ che ha ottenuto il positivo accoglimento del consiglio di indirizzo, stante l’interpellanza presentata dal gruppo consigliare scrivente sullo stato di degrado della galleria ex Cassa di Risparmio".

Per la Buona Politica è già intervenuto in passato sul tema Fondazione, in particolare nel 2016 a fronte dei dati, considerati "pesantemente critici", nel bilancio del 2015 e nel piano industriale della Fondazione. "Nel corso del 2022 – ricordano Bravi e Verlicchi – la Fondazione è stata invitata a valutare possibili piani di azione quali, ad esempio, un’operazione di fusione con altra fondazione del territorio limitrofo di cui si è dato corso nel 2023 con comunicazione ai soci. Ora quel progetto è stato affossato. Leggendo le cronache dei giornali, a fronte di questo risultato sta tornando ad aleggiare sul futuro della Fondazione lughese lo spettro del commissariamento". Il gruppo sostiene che debba essere coinvolto il consiglio comunale alla luce delle dichiarazioni del sindaco dei giorni scorsi sui problemi e sulla possibile nascita di una nuova realtà.

m.s.