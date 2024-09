Mancati interventi sulle fogne: "I lavori sono rimasti lettera morta"

"L’alluvione ha evidenziato, a Faenza, due criticità enormi: la mancata risposta al problema della sicurezza del territorio e la mancata attuazione di interventi efficaci sulla rete fognaria". I Comitati degli Alluvionati dell’Unione della Romagna Faentina fanno il punto di quanto accaduto, nuovamente, nel nostro territorio. In merito alla prima "rileviamo che i principali interventi strutturali, che avrebbero dovuto essere di massima urgenza ed inderogabili e perciò da attuarsi con priorità rispetto alla consolidata programmazione (e burocrazia) regionale, sono rimasti sulla carta: il “piano speciale” e soprattutto la realizzazione di quegli interventi che ieri abbiamo visto, unici, avrebbero salvato Faenza e la provincia dal disastro (ovvero i bacini di laminazione, le casse di espansione, le zone ad allagamento controllato, e la realizzazione di strutture di contenimento del Marzeno) sono rimasti lettera morta, sono solo sulla carta e secondari alla approvazione di un ben più importante “piano di riassetto idrogeologico” e/o “piano di bacino” che forse vedrà la luce nel 2025, più probabile nel 2026".

"Il primo appello di questa lettera va dunque al Commissario Straordinario, alla Regione ed all’Autorità di Bacino: non dovremmo dirvelo noi che esiste un nuovo paradigma climatico, che non è più possibile attendere e trincerarsi dietro l’alibi degli “eventi inaspettati e straordinari”, che fenomeni disastrosi avvengono non più a 500, 200 o 100 anni, ma possono avvenire ogni 10 giorni".

Il secondo non è un appello "ma una denuncia. Denuncia ed è nei confronti della gestione cittadina e della manutenzione straordinaria ma soprattutto ordinaria in particolare delle fogne. Vogliamo urlare la nostra rabbia nei confronti di Hera per l’inefficienza, l’incapacità, l’approssimazione, la mancata programmazione e attuazione di interventi ordinari e straordinari, a tutti i livelli: presidenziali ed amministrativi, dirigenziali, tecnici e operativi. Vogliamo riportare la grande difficoltà che da anni soffrono i cittadini di diversi quartieri e, in particolare, del quartiere Bassitalia e del Quartiere Orto Bertoni: infatti è noto quanto queste fogne rappresentino da parecchio tempo una criticità. Come cittadini e come utenti di questo servizio non possiamo non esprimere la nostra rabbia e la nostra indignazione nei confronti di un’azienda che, pur possedendo strumenti e risorse adeguate, non è in grado di fornire risposte sufficienti". Infine "abbiamo deciso, come Comitati, di autosospenderci dalle nostre funzioni".