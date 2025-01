Mandato di cattura internazionale. Moldava arrestata: viveva a Cervia

Nella notte tra il 4 e il 5 gennaio, un’operazione delle volanti della polizia di Bologna ha portato all’arresto di una donna moldava, residente a Cervia. L’arresto è avvenuto in seguito all’esecuzione di un mandato di arresto internazionale spiccato dall’Interpol, che riguarda un crimine commesso in Moldavia. La donna, nata nel 1965, era giunta a Bologna il pomeriggio precedente, soggiornando in un hotel nei pressi del centro storico, dove è stata rintracciata e arrestata in compagnia del figlio.

Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, l’arresto è stato effettuato nell’ambito di un’indagine che la vede accusata di frode, con un valore di circa 650.000 euro, e che potrebbe comportare una condanna di 21 anni di reclusione. Tuttavia, nonostante le prime segnalazioni, le autorità mantengono ancora una cautela massima riguardo alla sua identità. Al momento, non è stato confermato con certezza che la donna arrestata sia la stessa che era ricercata in relazione a un’indagine che aveva già attirato l’attenzione dei media internazionali, tra cui il Times di Londra, anche se il profilo e le circostanze sembrano corrispondere. Un aspetto che sta suscitando particolare interesse è il fatto che la donna risiedesse a Cervia, da dove sarebbe partita per raggiungere Bologna. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire da quanto tempo fosse residente nella zona e se le autorità locali fossero già a conoscenza della sua situazione.

Si ipotizza, inoltre, che la sua presenza a Bologna possa non essere stata casuale, ma parte di un tentativo di sfuggire alle indagini in corso in Moldavia. Nonostante la prudenza con cui le forze dell’ordine stanno trattando la vicenda, le indagini proseguono e si attendono nuovi sviluppi. Le autorità locali potrebbero rilasciare ulteriori dettagli nella giornata di oggi, mentre si continua a monitorare la situazione con attenzione. Fino a quando non verranno confermate tutte le circostanze, le forze di polizia mantengono un riserbo assoluto.