‘Mangia bevi ama’ al Mercato Coperto

‘Mangia bevi ama. Lo dice la scienza: l’ossessione salutista fa male alla salute’ è il titolo del libro che l’autore Andrea Casadio presenterà domani alle 18 al Mercato Coperto di piazza Andrea Costa 6. Il volume appartiene alla sigla Wingsbert House by Aliberti, il marchio del gusto e dell’enogastronomia, diretta dal professore e storico dell’alimentazione Alberto Grandi.

Nel volume proposto Casadio si oppone a tutte le ‘bufale’ e le bugie spacciate per scienza che vorrebbero ridurre la vita a un’unica, perpetua penitenza nel mangiare, nel bere e nell’amore. Una critica verso diete, proibizioni, regole ferree e auto-imposizioni che il neuroscienziato analizza per via scientifica con estrema precisione, mostrandone la fallacia e la nocività. Al termine della presentazione verrà offerto un brindisi dal Mercato Coperto.