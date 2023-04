Mangia fette biscottate col tè e muore

Ravenna, 8 aprile 2023 – Sarebbe morto dopo avere mangiato fette biscottate col tè, che in ospedale a Faenza gli avevano dato nonostante nella cartella clinica fosse indicato come paziente affetto da disfagia, quindi nell’impossibilità di assumere cibi solidi e liquidi, potendo mangiare solo gelatine e purè.

Ora il medico del pronto soccorso di Faenza, che aveva disposto quella somministrazione, è indagato per omicidio colposo, difeso dall’avvocato Giovanni Scudellari. I familiari della vittima, che aveva 85 anni, sono tutelati dall’avvocato Guido Pirazzoli.

L’uomo era ricoverato in una clinica di Brisighella, Villabella, affetto da disturbo bipolare delirante e decadimento cognitivo, associato ad encefalopatia vascolare, disfagia neurogena, ipertensione, fibrillazione atriale parossistica. Il 22 ottobre 2021 fu portato al pronto soccorso per una valutazione psichiatrica, anche se i preposti di Villabella, sentiti in un secondo momento a sommarie informazioni, dissero che il paziente aveva ricevuto una bastonata da un altro ospite, aspetto fin lì non emerso. Isolato in una stanza in quanto affetto da scabbia, quindi potenzialmente contagioso, l’anziano si lamentava per la fame e, per tale ragione, gli vennero date fette biscottate e tè da un’infermiera, su disposizione del medico del pronto soccorso. Al cambio di turno, il medico montante si accorse che quell’uomo era immobile, bianco in volto e non respirava.

Chi lo intubò, durante le manovre di rianimazione, notò la presenza di ’materiale poltaceo’, vale a dire le fette biscottate masticate, che ostruiva le vie aeree. Immediato fu il ricovero in terapia intensiva, ma il decesso sopraggiunse dopo che l’ipossia patita gli aveva azzerato le funzioni cerebrali. Inizialmente l’ospedale sarebbe stato vago con i parenti circa le origini di quanto accaduto, ma dopo alcuni giorni una dottoressa della rianimazione mise nero su bianco che al paziente erano state somministrare "per errore", in quanto disfagico, fette biscottate e tè, poco prima che perdesse conoscenza. Circostanza che, emerge dalle sommarie informazioni, era circolata immediatamente tra i sanitari presenti e che sarebbe stata riportata anche a una referente di Villabella, che la sera del ricovero aveva telefonato in ospedale per informarsi delle condizioni del paziente.

In fase di indagini il Pm Angela Scorza aveva disposto una consulenza tecnica volta a capire, tra le altre cose, se sussistesse un nesso causale tra la somministrazione di tè e fette biscottate ed il decesso.

Il responso del consulente tecnico, pur confermando il rischio di somministrare alimenti solidi e liquidi a pazienti disfagici, e che l’eventuale somministrazione sarebbe stata imprudente, avrebbe palesato alcune incongruenze: anzitutto nel sostenere che questa assunzione fosse stata solo presunta perché "non testimoniata", quando personale ospedaliero sentito a sommarie informazioni ne aveva dato conferma.

Il consulente, inoltre, nell’evidenziare che l’assenza di cianosi, tosse e dispnea porterebbe a escludere che l’arresto cardiaco fosse stato provocato da asfissia da cibo, sostenendo che le vie aeree non fossero ostruite, contraddice quanto riferito dal medico che aveva intubato il paziente, il quale aveva parlato di presenza di fette biscottate nel cavo orale che determinavano un’ostruzione parziale. Ciò ha indotto il Pm ad andare ulteriormente a fondo, chiedendo un incidente probatorio volto a dirimere gli stessi quesiti e l’altro giorno il Gip ha incaricato un medico legale ed un pneumologo romani. Entrambi saranno sentiti a luglio.