Mangia funghi velenosi trovati nel parco, anziano grave all’ospedale

Ravenna, 5 novembre 2023 – Ha raccolto e mangiato dei funghi velenosi al parco ’John Lennon’ di via Lago di Garda, nel quartiere Mattei. Ora si trova in gravi condizioni all’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Protagonista dell’episodio è un anziano, che incautamente ha pensato che i funghi fossero commestibili. Di più: li ha consumati sul posto.

Trova funghi nel parco e li mangia: anziano grave in ospedale. Scatta l'allarme

Tutto è successo alle 17 del pomeriggio di ieri, quando nell’area verde sono arrivate tre equipaggi della polizia locale. Sul posto, oltre al personale sanitario che si è fatto carico dell’uomo, anche un medico micologo. Nel giro di poco tempo sono state individuate due zone pericolose all’interno del parco ’John Lennon’, esattamente in via Lago di Garda e via Lago di Como; personale del Comune ha montato dei cartelli per informare la popolazione. Nel pomeriggio, il Comune ha diffuso una nota, condivisa anche dal sindaco Michele de Pascale sulla sua pagina Facebook.

’Funghi velenosi sono stati rinvenuti in alcune aree verdi della zona di viale Mattei - recita il testo - dove sono stati affissi dei cartelli che ne segnalano la presenza’. Di conseguenza il Comune e il Dipartimento di igiene pubblica dell’Ausl raccomandano ai cittadini di non raccogliere funghi e in ogni caso di non consumarli senza averli fatti prima analizzare da un micologo. A Ravenna l’ispettorato micologico dell’Ausl della Romagna è aperto il lunedì e il venerdì dalle 9 alle 11 nella sede del Cmp in via Fiume Abbandonato 134, per informazioni lo si può contattare dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 allo 0544.286698.