agnê a fója câna", mangiare a foglia di canna significa mangiare con avidità qualcosa di gustoso. Il detto deriva dall’usanza di foraggiare i bovini con foglia di canna ancora verde che mangiavano di buon grado. Se la canna era ben accetta dai bovini come cibo non lo era altrettanto sulla schiena. Un tempo, i vecchi, forti dell’esperienza, ammonivano i giovani a non picchiare sulla schiena gli animali con una canna secca: "No’ amnê int la schéna a j’animel cun ’na câna seca". La raccomandazione dipendeva dal pregiudizio che ciò facesse essiccare "la curê", il fegato. La canna era anche un’antica misura lineare: in Romagna, sotto il Papa, corrispondeva a 2,234 metri, cioè a otto palmi di 25 centimetri l’uno, come una mano aperta.