"Mani al collo, schiaffi e insulti"

Le accuse, che anche la Procura muove nei confronti dell’imprenditore, sono pesanti. Vale

a dire l’avere esposto la ex moglie "a continue aggressioni fisiche e verbali", nonché di averla malmenata "con calci, pugni alla testa e schiaffi" e, in una occasione, di averle messo le mani al collo. La donna – parte civile con l’avvocato Davide Baiocchi – ha anche fotografato alcuni lividi. L’ex marito imputato nega tutto, parlando di simulazioni, come un occhio rosso dovuto all’impatto con un ramo, o un livido. La moglie, che aveva reso esame all’udienza precedente, ha inoltre evidenziato l’eccessiva presenza della famiglia di lui e il fatto che fosse dedito all’alcol, poiché beveva un litro di vino ogni sera. "Ogni mattina, alle 5, prima di andare al lavoro, facevo un’ora di esercizi nella palestra che mi ero fatto a casa. Se fossi stato così ubriaco non so come avrei potuto...", ha detto ieri a propria difesa.

A guastare irrimediabilmente l’ambiente familiare, ad un certo punto, fu anche l’arrivo in casa di un’altra donna, che la moglie aveva conosciuto sempre dall’erborista: è questa la testimone chiave della parte civile per le sue accuse di maltrattamenti. L’imputato si è difeso sostenendo che quell’ospite, a sua volta, "campava sulle mie spalle e in casa non ha mai mosso un dito". Ancora oggi vivrebbe nella casa che ha lasciato alla moglie, alla quale paga un assegno mensile di 1800 euro. Dopo essere stato denunciato, nel 2019, l’imprenditore fu colpito dalla misura del divieto di rimettere piede dentro casa; misura subito tolta perché lui quella dimora l’aveva già lasciata mesi prima, in autonomia.