Manifestazione contro il rigassificatore

Domani mattina, alle 9.45, ai Giardini Speyer, ci sarà la manifestazione. ’No a rigassificatori e fonti fossili: serve un’alternativa di sistema’. La protesta, organizzata da Potere al popolo, in caso di maltempo sarà spostata presso la sala della Federazione PRC, in via Timavo 33. Sarà Gianfranco Santini, di Potere al Popolo Ravenna, ad aprire la manifestazione. Di seguito interverranno Pippo Tadolini (Coordinamento Ravennate Per il Clima Fuori dal Fossile), Linda Maggiori (blogger, giornalista freelance e attivista per l’ambiente), Anna Fedriga (Fridays for Future Ravenna), un esponente di Cambiare Rotta Bologna, Matteo Di Fiore (Potere al Popolo Pisa, in un intervento telefonico), Nicoletta Dosio (attivista del Movimento No Tav e nel coordinamento nazionale di Potere al popolo, in intervento telefonico), Franco Piccioni (Contropiano e nel coordinamento nazionale di Potere al popolo).