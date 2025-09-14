Manifestazione in Darsena: "Israele esca dal porto. Cosa passa dal terminal?"

"Fuori Israele dal Porto di Ravenna. No armi, no Undersec". E’ questo lo slogan di base della manifestazione – presentata ieri in Darsena - che si terrà martedì con concentramento in Darsena, davanti al sottopasso della stazione, e marcia in direzione della sede dell’Autorità Portuale su iniziativa di Bds Ravenna (Movimento per il boicottaggio Disinvestimento sanzioni a Israele). Giornata, martedì, nella quale i partner di Undersec si incontreranno a Ravenna "in un luogo segreto e a porte chiuse per parlare di sicurezza dei confini con tecnologie anche israeliane", attaccano i manifestanti. Lo scopo è quello di sensibilizzare contro il traffico di armi da e verso Israele, di impedire il loro passaggio da Ravenna ma anche di ottenere "spiegazioni" dal presidente della Regione Michele de Pascale e dal sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni.

"Scendiamo in piazza per chiedere all’Autorità portuale di Ravenna – ha detto ieri Linda Maggiori, animatrice della manifestazione, attivista di Faenza per la Palestina e giornalista con all’attivo inchieste sul tema armi ad Israele – di uscire da Undersec". Undersec è un progetto europee di implementazione di tecnologie per la sicurezza marina e sottomarina nei porti e che prevede la collaborazione tra il Porto di Ravenna e una serie di realtà scientifiche di 22 enti di 10 Paesi europei, oltre a Israele, che partecipa con il ministero della Difesa, il colosso militare Rafael Advanced System e l’Università di Tel Aviv. L’Italia partecipa con l’Autorità portuale di Ravenna, la fondazione Issnova di Napoli e l’azienda marchigiana Cnt Technologies. E se da una parte la Regione e il Comune hanno "giustamente" condannato il traffico d’armi con Israele, "sono – ha insistito Maggiori - parallelamente soci di Sapir e quindi co-proprietari del terminal container. I soci pubblici sanno cosa passa nel terminal Sapir? E se non lo sanno, perché non lo chiedono?". Intanto dall’inchiesta giornalistica de Il Manifesto è emerso che il 30 giugno scorso un container di munizioni proveniente dalla Repubblica Ceca e diretto in Israele è transitato nel Porto di Ravenna e poi imbarcato in una nave Zim, una delle principali compagnie di spedizioni containerizzate a livello globale, fondata nel 1945 e con sede in Israele, senza autorizzazione Uama (Unità per le autorizzazioni dei materiali d’armamento). "Ma da chi sono state prodotte queste munizioni? Come sono giunte a Ravenna? Qual è il destinatario?". E proprio per far luce sulla catena delle responsabilità 20 persone, singoli cittadini e rappresentanti di associazioni, sindacati e comunità palestinesi, hanno depositato l’11 settembre scorso, coadiuvate dall’avvocato Andrea Maestri, un esposto alla Procura per far luce su eventuali profili di rilevanza penale e sulle responsabilità. Ieri sul social Linkedin ufficiale di Undersec è comparso un post in cui viene comunicato l’annullamento del workshop previsto a Ravenna il 16 settembre. Così il coordinamento Bds: "La manifestazione è confermata. Il workshop è solo spostato in altra città o rimandato".

Giorgio Costa