Manifestazione in difesa della 194

Oggi alle 10.30 in via Berlinguer 11, davanti al consultorio famigliare, la Casa delle Donne organizza la manifestazione Legittima Difesa per difendere la Legge 194, la salute e i diritti delle donne. Il 23 aprile scorso il Senato ha previsto, attraverso un emendamento al decreto sui fondi Pnrr, che le Regioni “possano avvalersi senza oneri a carico della finanza pubblica” del coinvolgimento di soggetti del “Terzo Settore” con “qualificata esperienza nel sostegno alla maternità”. "Chiediamo alla Regione Emilia Romagna di non avvalersi dell’emendamento, di riconfermare l’indirizzo politico e amministrativo che esclude la presenza delle associazioni antiabortiste dai consultori pubblici" dicono dalla Casa delle Donne.