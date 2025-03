"Manifesti danneggiati, mio padre affetto da demenza senile"

Il ’danneggiatore seriale’ di cui si è parlato nei giorni scorsi è mio padre. 79enne (fra qualche giorno) affetto, da ormai più di 10 anni, da demenza senile (con certificato di invalidità, già consegnato alle autorità).

Lo sono andato a recuperare io stesso presso il Comando di Polizia, in chiaro stato confusionale. Come ogni giorno della sua vita, purtroppo. Come le azioni ’senza senso’ che compie quotidianamente, senza volerne ad alcuno.

Mi dispiace che abbia arrecato danno a un servizio pubblico (di cui spesso, io stesso, usufruisco per lavoro).

Chiedo scusa io a nome suo, dato che è inconsapevole di quanto fatto.

Come famiglia, più che attuare tutte le misure in nostro possesso per ’arginare’ le sue problematiche, non possiamo legarlo. Pagherà (pagheremo!) con la denuncia com’è giusto che sia.

È giusto, a questo proposito, sensibilizzare su una tematica importante ed estremamente delicata come la demenza senile, che ’abita’ in molte più case di quante non si possa pensare e colpisce ben oltre la persona affetta.

CordialmenteLettera firmata