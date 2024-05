Manifesti informativi per lavorare in sicurezza: la campagna di Coldiretti

Coldiretti ha presentato una nuova campagna per la sicurezza sul lavoro nelle aziende agricole, con l’obiettivo di sensibilizzare imprenditori e lavoratori sulla conoscenza dei rischi correlati alle mansioni svolte e le azioni per ridurli. La campagna, sostenuta dalla BCC Ravennate, Forlivese e Imolese, ha ottenuto anche il patrocinio del ministero del Lavoro e prevede la distribuzione capillare presso le imprese agricole associate di oltre 4mila manifesti con informazioni specifiche per il settore. Viene così illustrato il corretto sollevamento manuale di carichi, i dpi da indossare nell’uso delle attrezzature agricole e nell’officina aziendale, il corretto approccio al bestiame e il rischio biologico negli allevamenti.

I manifesti saranno "affissi costantemente negli spazi aziendali in modo da essere sempre facilmente consultabili. Per favorire la comprensione di tutti saranno scritti in diverse lingue: italiano, inglese, francese e rumeno, che sono gli idiomi maggiormente parlati dai lavoratori, oggi prevalentemente provenienti da Nord Africa, Bangladesh, India, Romania" spiega il direttore di Coldiretti Ravenna Assuero Zampini. Proprio per favorire l’integrazione dei lavoratori stranieri l’associazione ha in programma di impostare un percorso di formazione linguistica: "La manodopera straniera costituisce oggi la maggioranza della forza lavoro e va tutelata. Con un centro di formazione stiamo studiando le formule e i metodi più opportuni per migliorare la conoscenza e comprensione dell’italiano. Padroneggiare la lingua e dialogare senza barriere linguistiche è infatti fondamentale anche per la sicurezza. Queste iniziative e le altre che verranno in futuro denotano la nostra assunzione di responsabilità al fianco delle imprese: non possiamo aspettare che siano altri ad agire, l’incolumità dei lavoratori deve essere alla base di ogni attività".

L’assessore Giacomo Costantini si è poi complimentato con Coldiretti "perché riesce sempre ad anticipare i bisogni delle aziende grazie al confronto continuativo e all’esperienza diretta con la terra. Istituzioni come l’Europa devono maturare la sensibilità per trasmettere al mondo agricolo politiche che non facciano sentire controllati ma protetti"

Valeria Bellante