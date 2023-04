Manlio Guberti, il pittore ‘americano’

Aveva 36 anni, in questa foto, il pittore ravennate Manlio Guberti: fu scattata nell’estate del 1953 in Arizona e Guberti la inviò al Carlino raccontando del suo lungo viaggio in Usa e dell’accoglienza riservata a lui e ai suoi quadri, tanto che a Tombstone i cittadini lo elessero sindaco onorario. Invitato a New York in primavera dal Governo Usa, Guberti si trattenne per molti mesi sul suolo americano, in particolare in Arizona il cui deserto fu al centro di molte sue tele, e fu anche ospite dell’attrice Katharine Hepburn. Sue opere sono in collezioni di mezzo mondo. È morto nel 2003.

A cura di Carlo Raggi