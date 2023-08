Mannoia e Rea, che magia Tappa a Cervia del tour

Dal felice sodalizio artistico fra Fiorella Mannoia e Danilo Reo nasce il tour ‘Luce’ che fa tappa a Cervia, nella centrale piazza Garibaldi, domani alle 21. Un concerto unico nel suo genere che mette insieme la voce di una tra le più grandi cantautrici e interpreti della canzone italiana e il piano di uno dei musicisti jazz più apprezzati a livello nazionale e non solo, capaci di spaziare su qualunque repertorio con estro e sensibilità musicale. Ad accogliere i due artisti, sul palco, una moltitudine di candele per rendere l’atmosfera particolarmente intima e potente. "Ce lo eravamo promessi da tanto e finalmente ci ritroviamo sullo stesso palco – spiega Mannoia –. Il mondo del jazz e quello del pop si incontrano, in una cornice suggestiva, senza schemi, sovrastrutture… solo musica nella sua libertà". Il progetto nasce da una grande amicizia di oltre trent’anni. Dopo averne parlato a lungo, finalmente ha preso forma, regalando loro grandi soddisfazioni. Dopo il debutto con il tutto esaurito alle terme di Caracalla di Roma, il tour sta avendo successo un po’ in tutta Italia, da nord a sud. "Ogni volta che abbiamo suonato insieme – ricorda Rea –, siamo entrati in una dimensione magica, intensa, piena di emozione, perché ogni concerto è diverso dall’altro, immerso nella luce".

Ed è questa magia che li ha spinta a raccogliere la sfida. I loro mondi musicali si uniscono, non sono così distanti come si poteva pensare: per entrambi alla base c’è la passione per i grandi cantautori, definiti "un vero e proprio patrimonio", e per la melodia. Hanno scelto le canzoni che hanno segnato le loro vite, ma anche quelle di molti spettatori. "Sono brani che ci hanno fatto emozionare – raccontano –, ascoltandoli e cantandoli, e il segreto forse sta proprio in questo: rendere l’interpretazione comunicativa per trasmettere emozioni, perché lo scambio emotivo con chi ascolta è fondamentale".

La canzone del cuore di entrambi è "Margherita di Cocciante". Per Rea ha significato il primo grande tour appena uscito dal Conservatorio, con Cocciante, Rino Gaetano e i New Perigeo di Giovanni Tommaso. Improvvisamente si trovò a esibirsi davanti a migliaia di persone e fu un’emozione indimenticabile. Per Mannoia, il brano ha tracciato la strada in un momento cruciale della sua carriera, quando vince proprio con ’Margherita’ il programma tv ’Premiatissima’.

Roberta Bezzi