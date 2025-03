Manodopera irregolare, coop sotto inchiesta

Un’operazione congiunta della Guardia di Finanza di Faenza e dell’Ispettorato del Lavoro di Ravenna ha portato alla luce un complesso sistema illecito basato sul favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, il falso documentale e lo sfruttamento dei lavoratori. Al centro dell’indagine, una cooperativa attiva nei settori del facchinaggio e dell’edilizia, che utilizzava in modo fraudolento la procedura del Decreto Flussi 2020/2021/2022 per far entrare illegalmente in Italia cittadini extracomunitari.

Secondo le ricostruzioni investigative, la cooperativa, priva dei requisiti mutualistici, presentava richieste fittizie di assunzione per ottenere permessi di soggiorno, in cambio di somme di denaro in contanti. Il referente dell’organizzazione predisponeva la documentazione necessaria e metteva in contatto gli stranieri con imprenditori compiacenti, i quali certificavano rapporti di lavoro inesistenti per giustificare il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

L’indagine ha anche rivelato un ulteriore stratagemma: la simulazione di tirocini di orientamento e formazione, privi dei requisiti di legge, per facilitare la permanenza degli extracomunitari sul territorio nazionale. Ma l’aspetto più preoccupante riguarda lo sfruttamento della manodopera: la cooperativa fungeva da intermediario illecito, fornendo lavoratori a numerose imprese del territorio faentino e ravennate attraverso falsi contratti d’appalto. Complessivamente, sono stati individuati oltre 20 lavoratori coinvolti in questa forma di somministrazione fraudolenta.

Gli approfondimenti fiscali hanno portato alla scoperta di fatture per operazioni inesistenti per un totale di oltre 200.000 euro, con imposte evase per circa 50.000 euro. Ma il danno non era solo economico: l’operazione ha messo in luce gravissime violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. I lavoratori venivano spesso impiegati in mansioni ad alto rischio senza aver sostenuto le visite mediche obbligatorie né aver ricevuto la formazione necessaria per operare in condizioni di sicurezza.

Inoltre, sono state contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 53.000 euro.