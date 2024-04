Manomanouche, il jazz gitano viene da Django

Il festival itinerante Crossroads torna oggi a Massa Lombarda. Alle 21 la Sala del Carmine ospiterà il concerto dei Manomanouche, quartetto specializzato nel jazz gitano, che dai primi furori nella Parigi di quasi un secolo fa ha conservato tutto il suo fascino piccante. Sul palco ci saranno specialisti del genere come Nunzio Barbieri e Luca Enipeo alle chitarre acustiche, Pierre Steeve Jino Touche al contrabbasso e Francesco Django Barbieri al clarinetto. A partire dal 2001 i Manomanouche si dedicano alla celebrazione della musica zigana dall’inconfondibile scorrevolezza melodica e i ritmi sincopati e ‘rubati’: lo stile manouche, appunto.

Con il nume del jazz gitano, Django Reinhardt, a fare da fonte di ispirazione, i Manomanouche si sono ormai da tempo imposti come una delle formazioni di riferimento per questo affascinante repertorio che profuma di musica francese anni Trenta, con i suoi valzer, i motivi di musette, i passi di danza gitani e una spruzzata di jazz. L’autorevolezza dimostrata dai Manomanouche fa sì che i loro concerti siano tutt’altro che un’operazione nostalgica in omaggio a Reinhardt: la vivacità dei nuovi arrangiamenti preparati sulla base dei temi di Django, la capacità di inserirvi un tocco di cantabilità italiana, la selezione di altri autori per arricchire il repertorio, l’aggiunta di composizioni originali della band creano un emozionante rinnovamento della tradizione swing-zigana. Nelle scelte timbriche e strumentali del quartetto si apprezzano al contempo la fedeltà ai modelli storici e un sapiente adattamento ai tempi moderni. Nei Manomanouche sono confluiti musicisti di varia formazione. Nunzio Barbieri, Luca Enipeo e Pierre Steeve Jino Touche sono particolarmente noti in quanto collaboratori di lunga data di Paolo Conte.

Nel corso degli anni il gruppo si è aperto alla collaborazione con artisti anche di diversa estrazione stilistica. Crossroads 2024 è organizzato come sempre da Jazz Network in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e Paesaggio della Regione Emilia-Romagna e con il sostegno del Ministero della Cultura e di numerose altre istituzioni. Il festival vanta il patrocinio di ANCI Emilia-Romagna. Il concerto è realizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Massa Lombarda. Biglietti: prezzo intero euro 15; ridotto 13. Informazioni Jazz Network, tel. 0544 405666, e-mail: info@jazznetwork.it; www.crossroads-it.org – www.erjn.it - www.jazznetwork.it. La Sala del Carmine si trova in via Rustici, a Massa Lombarda. Biglietteria serale dalle 19.30. Tel. 338/2273423.